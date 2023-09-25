Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Выставка детских рисунков «Москва в сердце каждого» открылась в Доме Москвы в Сухуме. На выставке представлены работы молодых соотечественников в возрасте от 6 до 17 лет из разных стран мира – победителей и лауреатов одноименного конкурса, организованного Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским Домом соотечественника.

Гости экспозиции смогут увидеть работы юных художников из Белоруссии, Испании, Гватемалы, Болгарии, Катара и других стран на такие темы, как, «Москва для детей», «Москва праздничная» и «Город сквозь века, сквозь года». На рисунках изображены главные достопримечательности Москвы, столичные пейзажи, праздничная городская атмосфера и история города глазами детей. Работы выполнены в различных техниках: акварель, пастель, графика, живопись или техника.

Среди работ представлен рисунок «Зеленая Москва» ученицы Гулрыпшской средней школы имени Даура Бигвава Дарины Соя, ставшей лауреатом конкурса «Москва в сердце каждого».

Целью проекта является популяризация российской культуры за рубежом, сохранение исторических и культурных традиций, развитие творческих начинаний молодежи, а также расширение и укрепление международных культурных связей России и Москвы.