В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «VISIT APSNY»
Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия информирует всех заинтересованных лиц:
С 13 по 18 октября в Абхазии, в Сухуме пройдет IV Международный туристический форум «VISIT APSNY», организатором, которого выступит некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма».
В рамках форума с 13 по 18 октября состоится рекламный тур и пресс-тур по Абхазии.
15 октября в Сухуме пройдет Гастрономический фестиваль «VISIT APSNY». В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, дегустации, соревнования и ярмарка фермеров и виноделов на арт-площадке «ГУМА».
Задача мероприятия – развитие гастрономического туризма в Абхазии, поиск новых инструментов для продления сезонности, популяризация местного производства, качества и сервиса предоставляемых услуг.
17 и 18 октября состоится выставка «APSNY HORECA» – специализированная выставка услуг, оборудования и товаров для оснащения предприятий индустрии гостеприимства, общественного питания и гостиничного бизнеса.
В процессе работы выставки пройдут круглые столы, на которых с экспертами из России и Абхазии будут обсуждаться агро-туризм, санаторно-курортная сфера, активные и приключенческие виды туризма, развитие туризма на особо охраняемых территориях.
Все заинтересованные в туристическом форуме «VISIT APSNY», могут подтвердить свое участие по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по номеру телефона +79407133388.
С условиями участия вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: https://visitapsny.ru/
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