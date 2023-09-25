С 13 по 18 октября в Абхазии, в Сухуме пройдет IV Международный туристический форум «VISIT APSNY», организатором, которого выступит некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма».

В рамках форума с 13 по 18 октября состоится рекламный тур и пресс-тур по Абхазии.

15 октября в Сухуме пройдет Гастрономический фестиваль «VISIT APSNY». В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, дегустации, соревнования и ярмарка фермеров и виноделов на арт-площадке «ГУМА».

Задача мероприятия – развитие гастрономического туризма в Абхазии, поиск новых инструментов для продления сезонности, популяризация местного производства, качества и сервиса предоставляемых услуг.

17 и 18 октября состоится выставка «APSNY HORECA» – специализированная выставка услуг, оборудования и товаров для оснащения предприятий индустрии гостеприимства, общественного питания и гостиничного бизнеса.

В процессе работы выставки пройдут круглые столы, на которых с экспертами из России и Абхазии будут обсуждаться агро-туризм, санаторно-курортная сфера, активные и приключенческие виды туризма, развитие туризма на особо охраняемых территориях.

Все заинтересованные в туристическом форуме «VISIT APSNY», могут подтвердить свое участие по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по номеру телефона +79407133388.

С условиями участия вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: https://visitapsny.ru/