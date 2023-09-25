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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ТОПЛИВО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, В РАМКАХ СВОЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ КВОТЫ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 17:55
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АБХАЗИЯ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ТОПЛИВО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, В РАМКАХ СВОЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ КВОТЫ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Постановлением Правительства России «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации» от 21 сентября 2023 г. № 1537 были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Согласно документу, запрет не распространялся на бензин и дизтопливо, вывозимые с территории РФ в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия.

23 сентября 2023 года в это постановление был внесен ряд изменений. Отдельные положения были признаны утратившими силу, в частности пункт «к» о том, что временный запрет не распространяется на экспорт нефтепродуктов с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия.

На просьбу прокомментировать данное решение в Минэкономики Абхазии следующее:

«Согласно пункту «в» Постановления РФ от 21 сентября 2023 г., запрет на экспорт нефтепродуктов не распространяется на случаи, когда экспорт осуществляется в рамках международных межправительственных соглашений.

В настоящее время экспорт нефтепродуктов в Абхазию осуществляется на основании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года (г. Москва).

Таким образом, поставка нефтепродуктов будет осуществляться на основании ранее достигнутых договоренностей».

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 17:58

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