В АДЗЮБЖЕ ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛА

Директор Центра развития сельского хозяйства и села Заур Гулиа подчеркнул, что открытие 5-той экспериментальной площадки стало возможным благодаря поддержке Совместной программы ЕС и ООН по развитию сельских территорий: «Работа по поиску и адаптации инновационных сортов различных сельскохозяйственных культур в рамках упомянутой Программы проводится в Абхазии не первый год, но только в этом году стала возможна эта площадка, находящаяся под нашим непосредственным управлением».

Он отметил, что открытие питомников такого рода позволяет фермерам завезти и апробировать саженцы, ранее не растущие в Абхазии.

«Наша инфраструктура была создана с нуля для нашего эксперимента. Мы создали питомник, оборудовали его альтернативными источниками энергии - тут установлены солнечные панели, которые позволяют не зависеть от внешней энергоснабжающей организации. Мы в этом плане полностью автономны. У нас также есть собственная скважина, мы не зависим от подачи воды. Все это нужно для того, чтобы качественно проводить такого рода эксперимент по изучению и внедрению инновационных сортов сельскохозяйственных культур», – добавил Гулиа.

В рамках работы над проектом питомника, специалисты Центра побывали в Турции, где ознакомились с работой крупнейшего в Европе питомника по выращиванию грецкого ореха, изучили технологию его выращивания, наладили контакты, и организовали прямые поставки саженцев ореха в Абхазию.

Из Турции завезены и другие саженцы фруктов, которые на данный момент успешно проходят первый этап акклиматизации. Завезены также саженцы фруктов и ягод из Италии, России, Белоруссии.

«Мир развивается, сельское хозяйство использует инновационные технологии, к сожалению, эти технологии не так нам доступны, как другим странам. В Абхазии есть организации, которые занимаются такой деятельностью. Но сельское хозяйство не дает мгновенного результата, зачастую требуются годы, чтобы получить результаты по тому или иному эксперименту по многолетним культурам», – заметил Гулиа.

По его мнению, чем больше организаций будут заниматься подобным видом деятельности, тем лучше будет результат: «Сегодня фермерам самостоятельно сложно заниматься такой деятельностью, она требует серьезных затрат и времени. Часть саженцев мы планируем высадить здесь, на участке. Идея в том, чтобы фермер, придя сюда, мог видеть взрослое плодоносящее дерево интересного сорта, который уже будет нами подтвержден. Мы сможем наблюдать все циклы развития этих сортов и будем накапливать опыт по уходу за ними, а затем этот опыт передавать фермерам. Кроме того, мы будем помогать в доставке этих растений фермеру».

Специалист Центра развития сельского хозяйства и села Тимур Мукба отметил, что, подбирая сорта многолетних сельскохозяйственных культур, в Центре опирались на то, чтобы они были экономически целесообразными: «Большой упор был сделан на различные сорта грецкого ореха, так как грецкий орех является той культурой, которая повсеместно используется в национальной кухне. Завезенные сорта показывают хорошую урожайность. Сейчас мы проверяем как они себя чувствуют в наших климатических условиях. Мы видим, что сорта приживаются и, надеемся, покажут хорошую урожайность. Также завезены персики, инжир, слива, ягоды – голубика, ежевика, малина – востребованные на местном рынке. Имплементировав данные сорта в сельское хозяйство Абхазии, мы надеемся, что сможем повысить экономическую стабильность наших сельчан».

Агроном Центра Георгий Пантия ознакомил гостей с сортами саженцев, показал в каких условиях они выращиваются и как за ними правильно ухаживать.

При создании и последующем развитии любой организации или предприятия возникает вопрос обеспечения квалифицированными кадрами. Зачастую, у руководителей не всегда есть время на поиск или адаптацию новичков и тогда решить эту проблему позволяет кадровый резерв.