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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 18:27
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, которое провел его председатель Беслан Халваш.

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год». Внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки параметров отдельных направлений расходов.

По разделу «Пенсионное обеспечение» предлагается увеличить в размере 23 000,0 тыс. руб. Сумма будет направлена на единовременные выплаты (1150 человек по 20 тыс. руб.), приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, четырем категориям получателей – семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; семьям погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; семьям погибших добровольцев с октября 1993 г. по декабрь 1994 г.; лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности, и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия его в первом чтении.

Также депутаты обсудили и приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить на ближайшем заседании сессии смету расходов Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2024 год.

Затем был рассмотрен проект постановления «О годовом отчете Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2022 г.». Отчет Банка Абхазии депутатам представил его председатель Беслан Барателия.

Члены Комитета приняли решение вынести данное Постановление на следующее заседание сессии Парламента.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 18:27

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