ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ АМНИСТИИ
Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сегодня на заседании парламентского Комитета по государственно-правовой политике депутаты рассмотрели проекты постановлений «Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года» и «О порядке применения Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года».
По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данные постановления на заседание сессии Парламента.
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