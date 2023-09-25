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Абхазия Информ

В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 20:13
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В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. В селе Эшера Сухумского района торжественно открыли памятник уроженцам села, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

В церемонии открытия памятника принимали участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Беслан Джопуа, депутаты Парламента, ветераны войны, общественность.

Открывая мероприятие, глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава поблагодарил всех и сказал: «Мы никогда не забудем героев, мы благодарны тем, кто принес нам победу. Наши воины, матери погибших, низкий вам поклон!». Читанава поблагодарил дизайнеров Наалу Ломия и Наалу Мирзоян, художника Раща Зантария и всех тех, кто был причастен к созданию памятника.

Глава администрации села Эшера Тамара Авидзба, потерявшая на войне четверых сыновей, сказала: «Мы победили в этой жестокой войне своей стойкостью, мужеством. Мы показали всему миру, что нас не так уж просто победить, так как Родина у нас одна, другой Родины у нас нет. И эта Родина нам Богом дана. Я уверена, что наши дети, внуки и правнуки всегда будут чтить, беречь память каждого погибшего солдата, защищать каждую мать, каждого инвалида войны. Мы получили благодаря нашим героям независимость, которую наши отцы и деды ждали столетиями. Вечная память нашим героям, которые навсегда останутся в наших сердцах и в истории нашей Абхазии! Низкий поклон матерям добровольцев, матерям без вести пропавших, матерям, потерявших единственных сыновей».

Вице-президент Бадра Гунба отметил, что «этот памятник мы должны были открыть давно».

«Уроженцы Эшеры многое перенесли. Их имена золотыми буквами вписаны в нашей истории», – сказал Гунба.

Воспоминаниями о войне поделились ветераны   войны, Герои Абхазии Виктор Тванба и Фазлыбей Авидзба.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 20:17

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