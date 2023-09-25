Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Между правительствами Абхазии и России действует соглашение о режиме торговли товарами, в рамках которого ежегодно утверждаются объемы экспорта нефтепродуктов без уплаты экспортной пошлины. На текущий год утверждены объемы: 70 тысяч тонн бензина АИ-92, 23 тысячи тонн бензина АИ-95 и 30 тысяч тонн дизтоплива, сообщает Минэкономики.

На текущий момент выбор квоты по разным видам нефтепродуктов составляет от 60 до 70%.

Квота на текущий год была изменена в июле и утверждена в объемах 2022 года, за исключением бензина АИ-92 регуляр, объем которого увеличен с 66 тысяч до 70 тысяч тонн.

Постановлением Правительства России от 21 сентября 2023 г. №1537 был введен временный запрет на вывоз нефтепродуктов, за исключением ряда случаев, в том числе вывоза в адрес Республики Абхазия. В редакции Постановления от 23 сентября 2023 года порядок действия запрета был изменен. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 документа запрет не распространяется «на товары, вывозимые с территории Российской федерации в рамках международных межправительственных соглашений (в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза) в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами и (или) протоколами, утверждаемыми в порядке, предусмотренном такими соглашениями.