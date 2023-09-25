 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ XX ЮБИЛЕЙНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 20:37
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ XX ЮБИЛЕЙНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Завершились XX Юбилейные Международные соревнования по самбо «Кубок Победы». Соревнования прошли во дворце спорта им. С. В. Багапш и были посвящены воинам-интернационалистам, а также 30-й годовщине Победы Народа Абхазии в Отечественной Войне 1992-1993 гг.

В соревнованиях приняли участие 356 спортсменов из Республики Крым, Ростовской области, Краснодарского края, Луганской Народной Республики, Республики Адыгея и Республики Абхазия.

Главным судьёй XX Юбилейных Международных соревнований по самбо «Кубок Победы» был судья международной категории «экстра-класса» Е. Борков.

На соревнованиях, в качестве гостя, присутствовал также, трёхкратный чемпион мира по самбо, первый мастер спорта по самбо в Абхазии Сергей Терновых.

Сухум представляли воспитанники секции самбо Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.

По завершению трехдневных соревнований призовые места среди спортсменов Управления распределились следующим образом:

среди юношей

1 место – Адабащян Эдгар (55 кг), Заяцев Иван (+88 кг), Кеян Георгий (88 кг).

2 место – Бебия Айнар (+55 кг), Устинов Кирилл (34 кг), Нарядчиков Евгений (42 кг), Бутба Баграт (50 кг), Гуния Сандро (53 кг), Гучаков Аслан (58 кг), Хинтуба Нестор (71 кг).

3 место – Аристава Нарт (34 кг), Григорян Левон (46 кг), Мкртчян Михаил (50 кг), Эбжноу Давид (+60 кг), Джинджолия Сандро (49 кг).

Среди девушек

1 место – Рыбникова Афина (+65 кг).

2 место – Кокоскерия Натина (25 кг), Хутаба Валерия (59 кг).

3 место – Шакая Амина (25 кг), Джанашия Ария (34 кг), Гоцеридзе Николь (44 кг), Бжания Анна (65 кг).

Тренерский состав: Адлейба И.Р. Аристава Б.Р., Адлейба С.Б., Погосов А.Б., Гаделия И. Б., Новоян Р.Р.

Международный турнир по самбо «Кубок Победы» организован при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту, МУ Администрации г. Сухум «Управление молодежи и спорта» и Федерации самбо Абхазии.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНЭКОНОМИКИ: НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВЫБОР КВОТЫ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ НЕФТЕПРОДУКТОВ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 60 ДО 70%
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.