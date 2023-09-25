РЕБЯТА ИЗ ГАЛСКОГО РАЙОНА ИЗУЧАЮТ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА РАСТЕНИЯ

Как рассказал преподаватель клуба Паата Гамахария, в ходе очередного своего занятия дети рассматривали растительные организмы под микроскопом. Они смогли увидеть как выглядят здоровые растительные клетки и потом уже выясняли, как они же будут выглядеть в результате различных внешних воздействий.

Десять детских экологических клубов в городах и селах Абхазии созданы Общественной организацией «Апсабара» в рамках проекта UNDP и SIDA «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» – IRCCR.

Занятия в клубах проводятся на основе учебного пособия «Человек в условиях изменения климата», подготовленного методистом Майей Цыбулевской. Темы, изложенные в пособии, опираются, прежде всего, на региональный компонент. Сами занятия в эко-клубах строятся на построении проблемных ситуаций и их разрешений.