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Абхазия Информ

РЕБЯТА ИЗ ГАЛСКОГО РАЙОНА ИЗУЧАЮТ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА РАСТЕНИЯ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 22:13
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РЕБЯТА ИЗ ГАЛСКОГО РАЙОНА ИЗУЧАЮТ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА РАСТЕНИЯ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Участники эко-клуба в селе Шашикуара Галского района изучают влияние изменения климата на растения.

Как рассказал преподаватель клуба Паата Гамахария, в ходе очередного своего занятия дети рассматривали растительные организмы под микроскопом. Они смогли увидеть как выглядят здоровые растительные клетки и потом уже выясняли, как они же будут выглядеть в результате различных внешних воздействий.

Десять детских экологических клубов в городах и селах Абхазии созданы Общественной организацией «Апсабара» в рамках проекта UNDP и SIDA «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» – IRCCR.

Занятия в клубах проводятся на основе учебного пособия «Человек в условиях изменения климата», подготовленного методистом Майей Цыбулевской. Темы, изложенные в пособии, опираются, прежде всего, на региональный компонент. Сами занятия в эко-клубах строятся на построении проблемных ситуаций и их разрешений.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 22:14

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