КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 30-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. После открытия памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Эшера Сухумского района на футбольном поле в районе Учхоза – Эшера состоялся торжественный концерт.
В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, глава Администрации сухумского района Алхас Читанава, депутаты Парламента, ветераны войны, общественность.
Выступили танцевальные и музыкальные ансамбли района, а также у входа была организована выставка фотографий.
Об этом сообщает Администрация Сухумского района.
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