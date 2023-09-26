В АБХАЗИИ, ВПЕРВЫЕ, ПРОВЕДУТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Биолого-географический факультет, кафедра географии Абхазского государственного университета при содействии Министерства туризма Республики Абхазия, проводят впервые Всемирный день туризма.

Программа основных мероприятий состоится на культурно-деловой площадке «Гума».

Начало в 17:00.

Всемирный день туризма (англ. World Tourism Day) – международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября.

Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.

Праздник отмечается в большинстве стран мира, проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и фестивали.

Об этом сообщает отдел информации и медикоммуникации АГУ.