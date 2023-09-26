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Абхазия Информ

АГУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СТАВРОПОЛЕ

Новости Вторник, 26 сентября 2023 12:53
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АГУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СТАВРОПОЛЕ

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. На базе Северо-Кавказского федерального университета состоялась II Международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка как неродного/иностранного: российские и зарубежные практики».

В работе конференции приняли участие заведующий кафедрой Абхазоведения АГУ, директор АбИГИ им. Д. И. Гулиа, кандидат филологических наук, доцент Арда Ашуба и кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры русского языка АГУ Роза Саакян.

Арда Ашуба в качестве почетного гостя на торжественном открытии конференции обратился с приветственной речью к участникам и организаторам конференции, а позже принял участие в работе одной из секций, выступив с докладом «Роль русского языка в переводе Священного Писания на абхазский язык». Доклад вызвал неподдельный интерес у слушателей – обсуждение доклада перешло в длительную дискуссию.

Доклад старшего преподавателя кафедры русского языка Розы Саакян был посвящен «Опыту аспектного обучения русскому языку в учреждениях общего образования Республики Абхазия».

По окончании мероприятия были вручены сертификаты участника конференции, а также сборник научных статей по материалам прошедшей конференции.

Об этом сообщает отдел информации и медикоммуникации АГУ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 26 сентября 2023 12:56

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