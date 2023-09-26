В БЗЫПСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. В здании Бзыпской средней школы №1 им. Гяргя Алшундба состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея, приуроченное к 30–й годовщине Победы. Как рассказала в интервью «Абхазия-Информ» замдиректора по воспитательной части Анжела Барганджия, школьный музей состоит из трёх тематических залов.

Первый зал посвящен участникам Отечественной войны народа Абхазами 1992-1993 гг. Главные экспонаты – 78 фотографий погибших бойцов, выходцев села Бзыпта Гагрского района. Под фотографиями в застекленных витринах лежат документы, награды, личные вещи, военное обмундирование тех лет, бинокли, макеты оружия и т.д. На стендах – фотографии бзыпцев, таких известных в Абхазии людей, как актера Томаса Кокоскерия, футболиста Даура Ахвледиани, активного участника национально-освободительного движения Виктора Шершерия и других.

«Архивные материалы для экспозиций я собирала на протяжении 25 лет. Во время сбора фотографий и других экспонатов для музейного фонда, я посещала семьи погибших. Многие экспонаты были подарены музею родственниками участников войны. Они с пониманием отнеслись к идее создания музея и представили мне фотографии и документы своих близких», – рассказала агентству Анжела Барганджия.

В зале отдельно организован уголок главнокомандующего, Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба (1941-2011 гг.). Здесь же представлены ксерокопии наград, фотографии, огромный красочный постер о жизни и государственной деятельности В.Г.Ардзинба. Рядом располагаются фотографии боевых генералов Сергея Платоновича Дбар (1946-2002гг.) и Султана Сосланбековича Сосналиева (1942-2008гг.).

Во время войны 1992-1993 гг. С.П. Дбар возглавлял штаб, располагавшийся в здании Бзыпской школы. Тридцать один год назад 2 октября 1992 года началась операция по освобождению Гагрского района. Возглавил ее Сергей Дбар.

В организации экспозиции школьного музейного комплекса Анжеле Барганджия помогала директор Гудаутского музея Боевой Славы им. С.П. Дбар Гугуца Джикирба. В дар школе был передан бюст боевого генерала.

В зале также есть экспозиция, посвященная невинным жертвам Латской трагедии 14 декабря 1992 года, самой страшной страницей истории Отечественной войны народа Абхазии. Дополняют экспонаты фотографии добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России.

Посреди музейного зала создана инсталляция импровизированного поле боя, создающая атмосферу военного времени. Установлен экран, транслирующий кадры хроники военных лет. Звучит музыка военных лет.

Второй зал музея посвящается памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий в годы сталинизма. Здесь стенды с фотоматериалами, документы о трагедии первой половины ХХ века, которая коснулась судеб 130 человек из села Бзыпь, попавших в жернова массовых арестов, расстрелов. Всего на стендах 87 фотографий репрессированных бзыбцев.

«По сей день, экспозиция остается открытой незаконченной, поскольку еще очень много материалов, которые еще предстоит подготовить. На подготовку этой экспозиции ушло больше всего времени. Было сложно… Есть семьи, в которых не хотят вспоминать о трагичном прошлом… Не у всех сохранились фотографии репрессированных, т.н. «врагов народа», их документы, письма из мест заключения, ссылки. Например, интересная история о тяжелой судьбе Падона Жагуавича Габлия. Он был председателем колхоза Бзыпь. Был арестован НКВД, как «враг народа» без права переписки. Пройдя все круги ада в Красноярском крае, он смог вернуться в Абхазию. В 1953 году после смерти Сталина и реабилитирован.

Другая часть музея, посвящается участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 .г. советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Только из одного села Бзыпь Гагрского района на всех фронтах Великой Отечественной воевали 350 человек. Из них 127 человек погибли на поле боя. 127 семей получили похоронки с фронтов… Один из них – Ясон Басятович Кокоскерия, получил звание Героя Советского Союза.

Среди многочисленных экспонатов в витринах находятся личные вещи бойцов Красной Армии, пожелтевшие от времени письма-треугольники с фронта. Также представлены награды под стеклом. Здесь также стоят ржавые от времени весы, для того, чтобы юные посетители знали, какой была блокада Ленинграда.

Третий зал музея под названием «Апсуара» посвящен этнографической тематике. Здесь представлены различные артефакты, старинные фотографии из семейных альбомов, стоит старинная мебель, колыбель, выставлена одежда, которую носили раньше, домашняя утварь и образцы разного традиционного рукоделия. Здесь же установлена большая копия «Апацхи», а также домика молодоженов «Амхара». Все это сделано мастерами Этнографического парка «Апсны» в селе Мгудзырхва Гудаутского района.

В зале есть стенд, посвященный группе бойцов из села Бзыпь, участвовавших в крестьянской боевой дружине «Киараз» революционера, а в последующем лидера Советской Абхазии Нестора Лакоба (1893-1936). Группа «Киараз» с 1917 года участвовала в борьбе за установление советской власти в Абхазии.

Завершает музейную галерею завершает комната Истории создания Бзыпской школы, основанной в 120 лет назад. У школы есть герб, гимн и свой флаг. На сегодняшний день в школе обучается 520 детей, преподавательский состав – 47 человек. В экспозиции представлены фотографии и информация обо всех директорах школы и преподавателях.

Именно в школьном детстве закладываются основы гражданственности, уважения к своей истории, к людям, к традициям. Я думаю, что наша музейная экспозиция будет привлекать наших учеников, выпускников разных лет, которые также бывают в школе. А фонды музея будут дополняться новыми материалами новой и новейшей истории нашей легендарной школы и села», – сказала «Абхазия-Информ» Анжела Барганджия.