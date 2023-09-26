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МИНИСТР ВД АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА

Новости Вторник, 26 сентября 2023 13:13
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МИНИСТР ВД АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии генерал-майор милиции Роберт Киут принимает участие в III-й международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма.

Конференция проходит в Москве 26 и 27 сентября под эгидой Министерства внутренних дел Российской Федерации.

С приветственном словом к участникам мероприятия обратился замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Храпов Андрей Иванович.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил перед участниками конференции с докладом на тему «Влияние стран Запада на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Абхазия посредством распространения идеологии экстремизма».

В рамках мероприятия обсуждаются вопросы международного сотрудничества в данной сфере, противодействие пропаганде идеологии экстремизма, особенно среди молодёжи, а также использование современных информационных технологий для обеспечения гармоничного и стабильного развития общества.

В конференции принимают участие представители из 48 стран.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 26 сентября 2023 13:32

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