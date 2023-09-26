МИНИСТР ВД АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии генерал-майор милиции Роберт Киут принимает участие в III-й международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма.
Конференция проходит в Москве 26 и 27 сентября под эгидой Министерства внутренних дел Российской Федерации.
С приветственном словом к участникам мероприятия обратился замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Храпов Андрей Иванович.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил перед участниками конференции с докладом на тему «Влияние стран Запада на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Абхазия посредством распространения идеологии экстремизма».
В рамках мероприятия обсуждаются вопросы международного сотрудничества в данной сфере, противодействие пропаганде идеологии экстремизма, особенно среди молодёжи, а также использование современных информационных технологий для обеспечения гармоничного и стабильного развития общества.
В конференции принимают участие представители из 48 стран.
Об этом сообщает сайт МВД.
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