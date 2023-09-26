НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, сотрудники уголовного розыска 1-ОМ УВД по г. Сухум изъяли пистолет модели ПМ-СХ, переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой.

Огнестрельное оружие, изъятое у жителя г. Сухум Халия Аляса Аслановича 1999 г.р., согласно экспертной справке, технически исправно и к производству выстрелов пригодно. Так же являются боевыми изъятые патроны калибра 9 мм.

Гражданину Халия вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РА, уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, возбужденное в отношении данного гражданина, расследует группа дознания УВД по г. Сухум.

Халия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.