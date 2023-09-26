В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
Новости Вторник, 26 сентября 2023 13:36
Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. С 27 сентября по 2 октября в Сухуме пройдет Международный турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Соревнования пройдут в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр.
Начало в 10:00, открытие турнира – в 13:00.
Главный судья – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников.
Последнее от Super User
- АЭРОПОРТОВЫЕ ХОЛДИНГИ НЕ ХОТЯТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ АЭРОПОРТ СУХУМА
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
- МИНИСТР ВД АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
- В БЗЫПСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
- АГУ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СТАВРОПОЛЕ