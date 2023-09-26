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Абхазия Информ

АЭРОПОРТОВЫЕ ХОЛДИНГИ НЕ ХОТЯТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ АЭРОПОРТ СУХУМА

Новости Вторник, 26 сентября 2023 13:41
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АЭРОПОРТОВЫЕ ХОЛДИНГИ НЕ ХОТЯТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ АЭРОПОРТ СУХУМА

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Крупные российские аэропортовые холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские аэропорты Шереметьево и Внуково отказались участвовать в реконструкции аэропорта Сухума. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей холдингов и близкие к ним источники.

Собеседники издания в аэропортовых холдингах объяснили отказ от восстановления работы аэропорта в столице Абхазии тем, что пока нет понимания возможного пассажиропотока. Также непонятно, какие авиакомпании согласятся выполнять рейсы в непризнанную республику, отмечают источники «Ведомостей». Кроме России независимость Абхазии признают только четыре государства: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Другой собеседник обратил внимание на сложности с доставкой стройматериалов для этого проекта, поскольку в Абхазии они не производятся.

Единственный в Абхазии аэропорт со статусом международного не работает почти 30 лет – со времен войны с Грузией 1992–1993 годов. Здесь находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос на территории бывшего Советского Союза.

Власти Абхазии прорабатывают привлечение профильного инвестора для Сухумского аэропорта уже несколько лет. В апреле источники «Ведомостей» говорили, что конкурс на выбор инвестора планируется провести «в ближайшие месяцы».

Согласно условиям конкурса по реконструкции аэропорта, с победителем заключат соглашение о партнерстве сроком на 49 лет. Инвестор должен будет вложить в реконструкцию не менее 8 млрд руб. Предполагается, что аэропорт начнет обслуживать регулярные рейсы не позже 31 марта 2025 года.

https://www.kommersant.ru/doc/6237809?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 26 сентября 2023 13:43

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