ОПОЗНАНЫ ОСТАНКИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК, ЧИСЛИВШИХСЯ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Родственникам двух человек, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом в Абхазии в 1992-1993 гг., сообщили о том, что при содействии Международного Комитета Красного Креста были идентифицированы останки их близких. Останки были обнаружены в рамках работы гуманитарного Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992–1993 гг. и последующими событиями. Механизм при поддержке МККК действует с 2010 г., в его состав входят абхазские и грузинские участники. Механизм носит чисто гуманитарный характер и действует от имени семей пропавших без вести лиц.

Перед церемонией прощания родственники могли задать вопросы и получить информацию о процессе розыска их близких, а также извлечения и опознания их останков, в котором приняли участие судебно-медицинские службы, психологи и местные специалисты организации «Бридж».

«Сегодня две семьи наконец получили останки своих близких после десятилетий неопределенности. Выражаю искренние соболезнования этим семьям. Чтобы идентифицировать больше останков пропавших без вести, требуется более активное участие всех сторон. Важно, чтобы был создан местный механизм для выяснения судьбы и местонахождения пропавших без вести лиц и устойчивой поддержки их семей. Важно, помимо прочего, привлекать к этой работе семьи, чтобы наша деятельность была актуальной, эффективной, понятной и находила отклик у самих родственников», – сказала Аньес Коту, представитель МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе.

С момента создания координационного механизма в 2010 г., работающего в связи с событиями вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 гг., были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек. В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 гг.