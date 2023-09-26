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Абхазия Информ

В ПАРКЕ СЛАВЫ СОСТОЯЛСЯ ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ БОЙЦОВ АБХАЗСКОЙ АРМИИ ЛЕОНИДА ПКИН И АРСЕНА ЭФЕНДИЕВА

Новости Вторник, 26 сентября 2023 13:51
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В ПАРКЕ СЛАВЫ СОСТОЯЛСЯ ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ БОЙЦОВ АБХАЗСКОЙ АРМИИ ЛЕОНИДА ПКИН И АРСЕНА ЭФЕНДИЕВА

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Траурный митинг по случаю перезахоронения идентифицированных останков двух бойцов Абхазской армии Леонида Пкин и Арсена Эфендиева.  

Открывая траурный митинг, заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что в Абхазии еще немало бойцов, чьи останки не найдены или не идентифицированы.

«Те, ради кого мы сегодня собрались, погибли давно, но их тела не были опознаны. Сегодня у нас немало бойцов, чьи останки еще не найдены. Это очень сложная работа. Погибшие ребята сложили свои головы ради Победы», – сказал он.

По словам замминистра обороны Давида Бжания, ни одному народу, ни одной стране не далось легко достижение Победы и Независимости.

«Сегодня, спустя столько лет мы вспоминаем, какой ценой досталась нам Победа. Мы все помним, через что пришлось пройти, сколько пришлось выстрадать народу. Но в такое тяжелое время ни один воин не дрогнул. Пройдут года, но имена достойнейших сынов и добровольцев, отдавших самое дороге – свои жизни, навечно останутся в наших сердцах. Их подвиг в корне изменил нашу жизнь, и мы обязаны сохранить нашу Родину, дорожить свободой, достигнутой ценой жизни наших братьев. Мы говорим, что война закончилась 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда с почестями будет похоронен последний солдат», – сказал Бжания.

Сын Арсена Эфендиева Заур Эфендиев поблагодарил абхазский народ и пожелал найти всех без вести пропавших бойцов.

«Сегодня не только день скорби, но и день успокоения наших душ. Желаю Абхазии, чтоб она была благословенна, процветала. Благодарю каждого, кто был неравнодушен к нашей трагедии», – сказал он.

Родственник Леонида Пкин Леонтий Абгадж поблагодарил всех собравшихся и неравнодушных к трагедии в их семье. Он рассказал историю Леонида Пкин.

Затем под залпы автоматов гробы с останками бойцов, накрытые государственными флагами, опустили в могилу.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 26 сентября 2023 13:53

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