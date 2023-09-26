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Абхазия Информ

В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФОТОАЛЬБОМ «ХАРА ХАРУА РЕИХАБЫ»

Новости Вторник, 26 сентября 2023 19:16
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В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФОТОАЛЬБОМ «ХАРА ХАРУА РЕИХАБЫ»

Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Презентация фотоальбома «Хара харуа реихабы» («Песни нашей победы») состоялась на сцене Абхазского драмтеатра им. С.Чанба. В фотоальбом вошли кадры из музыкального фильма 2011 года «Ҳара ҳаруаа реиҳабы», посвященного памяти Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Авторы проекта Эмма Ходжаа и Тимур Кучуберия. Над составлением альбома работал и их сын Таир Кучуберия.

Названием музыкального проекта «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» стали строки из репертуара барда-песенника, героя Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Валерия Багателия

В фотоальбоме, помимо красочных фотографий, также графические композиции, биографии авторов песен и стихов. В альбоме собраны тексты и ноты песен, для тех, кто играет на гитаре.

Тираж альбома всего 600 экземпляров, напечатан в одной из типографий Стамбула (Турция). Проект профинансирован сотовой компанией «Аквафон». По словам Эммы Ходжава, альбом будет переведен на турецкий и английский языки.

«Прошло 30 лет, как закончилась война. За это время произошедшее становится историей, а какие-то события – мифами. И каким в будущем будет выглядеть прошлое, зависит не только от историков, но и от поэтов, писателей, художников и кинематографистов. Вот такой мост между прошлым и будущим воплотили создатели проекта «Хара харуа реихабы». Он посвящен Владиславу Ардзинба, и это естественно для каждого абхаза и их потомков, в чьей биографии есть 1992-1993 гг. Это не поклонение кумиру или богоподобному, это дань уважения первому среди равных, а по-другому и не положено по-кавказски мыслить», – пишет в предисловии нового фотоальбома режиссер Ибрагим Чкадуа.

«Песни из этого проекта давно ушли в народ, и не только в Абхазии. Фильм смотрят и поют эти песни на Северном Кавказе, в Турции, везде , где знают про Абхазию и ее давнюю борьбу за существование, а еще потому, что песни звучат не только на абхазском , но и на языках тех народов , кто встал в те далекие годы спина к спине с абхазами – кабардинцев, чеченцев, русских и армян. Они зажигают, они печалят, они вызывают улыбку – все, как на войне, да и в любое время!» – отмечается в книге.

По словам Эммы Ходжава, фотоальбом «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» будет передан родственникам погибших.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 26 сентября 2023 19:18

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