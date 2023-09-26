СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ ВЫПЛАТЯТ ПО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Сухум. 26 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария выполнение Распоряжения Правительства об единовременной выплате отдельным категориям получателей пенсий в рамках поручения Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.
В соответствии с указанным решением, в связи с 30-летием Победы, будет осуществлена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей из расчета на каждого получателя пенсии – члена семьи погибшего в Отечественной войне народа Абхазии.
Общая сумма выплат составит около 22 млн рублей, число получателей – 1094 человека. В эту категорию включены семьи погибших добровольцев.
Как сообщил Денис Гулария, сегодня Пенсионный фонд Абхазии уже профинансировал предусмотренные распоряжением средства.
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