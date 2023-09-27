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Абхазия Информ

ПЕРВЫЙ ВИННЫЙ БУТИК «WINE & WHISKEY BY SIMPLE ОТКРЫЛСЯ» В СУХУМЕ

Новости Среда, 27 сентября 2023 10:53
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ПЕРВЫЙ ВИННЫЙ БУТИК «WINE &amp; WHISKEY BY SIMPLE ОТКРЫЛСЯ» В СУХУМЕ

Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме открылся первый винный бутик «Wine & Whiskey by Simple». Как утонила «Абхазия-Информ» управляющая менеджер бутика Валерия Николюк, это сетевой бутик крупнейшего в России винного негоцианта SimpleWine.

SimpleWine представляют один из самых масштабных винных портфелей в Европе – более 4000 вин из 42 стран. Помимо вина и коллекции крепкого алкоголя, в винотеках «Wine & Whiskey by Simple» представлены винные аксессуары, профессиональные бокалы, подарочные карты и изысканные подарочные наборы.

«Вместе с тем, мы хотим также представлять и местную абхазскую продукцию. Здесь существуют достойные производители вина, крепкого алкоголя, здесь есть и коньяк, и бурбон. Мы также хотели показать в бутике и местную гончарную продукцию для вина», – сказала Валерия Николюк.

Менеджер-консультант бутика Денис Карамзия рассказал журналистам о том, какие абхазские вина предлагаются в экспозиции простых и элитных вин. По его мнению, в Абхазии наблюдается очередное возрождение отечественного виноделия.

«Это обоснованный и логичный процесс, ведь Абхазия идеально подходит для виноградарства, располагая совокупностью почвенно-климатических факторов, прекрасными терруарами», – подчеркнул Денис Карамзия.

Пока, по его словам, здесь представлены вина далеко не всех местных производителей, которые есть в Абхазии.

«Мы надеемся, что наша винная палитра будет намного красочнее и разнообразнее», – сказал «Абхазия-Информ» Денис Карамзия.

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В экспозиции алкогольных напитков хорошо представлена продукция основного производителя вина в Абхазии ООО «Вина и воды Абхазии».

Второй, на местном рынке, является продукция частной винодельни «Аргун Иашта». Производство располагается в с. Куланурхва Гудаутского района. Там изготовляют высококачественные красные и белые вина, а также чачу из виноградного жмыха «Ажьахь». Предприятие производит «Рислинг», розовое вино «Лофт», «Пино Нуар» и красное сухое вино «Шираз», «Мальбек», «Шардоне» и др.

Владелец винодельни «Аргун Иашта» Алхас Аргун активно пропагандирует идею возрождения абхазских автохтонных сортов винограда.

Далее в ассортименте предлагается продукция частных виноделен села Дурипш Гудаутского района.

В коллекции бутика также можно приобрести титулованное вино частного винодела Сергея Гадлия. Именно его вино было признанно первым в номинации «Лучшее абхазское красное вино 2022» по итогам Первого национального конкурса абхазских вин в Абхазии.

Продукцию винодела Сергея Гадлия представил его сын Темур, ученик старших классов Сухумской средней школы №4.

«Мы с отцом вместе делаем вино. Территориально наше производство располагается в селе Мачара (Гулрыпшский район). Мы используем только собственный красный виноград, сорта «Саперви», – уточнил юный винодел. (Саперави – технический (винный) сорт чёрного винограда позднего созревания, происходящий из Кахетии. – А-И).

Молодой человек подчеркнул, что в будущем винодельня семьи Гадлия намерена развивать древние автохтонные сорта винограда. К сожалению, молодой человек не намерен связывать свою жизнь с энологией. Он предпочитает более точные технические науки, но вместе с тем, намерен продолжить любимое хобби отца по развитию конкурентоспособного винного продукта.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 27 сентября 2023 10:58

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