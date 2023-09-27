В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. 30 лет назад столица Абхазии была освобождена от грузинских войск. Сухум находился в оккупации 407 дней – с 18 августа 1992 года по 27 сентября 1993 года.

16 сентября 1993 года разгорелось сражение, вошедшее в историю конфликта как «Битва за Сухум». Войска Гумистинского фронта прорвали глубокоэшелонированную оборону противника и окружили сухумскую группировку войск.