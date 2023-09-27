В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА
Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. 30 лет назад столица Абхазии была освобождена от грузинских войск. Сухум находился в оккупации 407 дней – с 18 августа 1992 года по 27 сентября 1993 года.
16 сентября 1993 года разгорелось сражение, вошедшее в историю конфликта как «Битва за Сухум». Войска Гумистинского фронта прорвали глубокоэшелонированную оборону противника и окружили сухумскую группировку войск.
17 сентября были прорваны оборонительные линии грузинских войск на окраинах города.
27 сентября 1993 года абхазские войска с упорными боями ворвались в центр города. 12-тысячная сухумская группировка противника была разбита.
Ожесточенные бои за освобождение столицы продолжались 12 дней. С обеих сторонв них участвовало около 20 тысяч человек, более 300 единиц бронетехники, около 400 единиц артиллерийских систем.
Освобождение Сухума предрешило исход войны. Абхазская армия вышла на государственную границу с Грузией 30 сентября 1993 года.
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