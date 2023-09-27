БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ С 30-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ ОТ ГРУЗИНСКИХ ВОЙСК
Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации столицы Беслан Эшба поздравил сухумцев с 30-летием освобождения столицы от грузинских войск.
В поздравлении отмечается:
Дорогие сухумцы!
Поздравляю вас с 30-летием со дня освобождения нашей столицы от грузинских войск. Это было самым долгожданным днем в войне с Грузией. Эта победа стала решающей и переломной в войне.
Операция по освобождению столицы началась 16 сентября 1993 года, Операцией командовали министр обороны Абхазии, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар. Бои шли за каждую улицу, каждый квартал. 27 сентября, в ходе ожесточенных боёв, абхазские войска сумели освободить Сухум от грузинских войск. Уже через три дня враг был изгнан из Абхазии.
Нашим бойцам удалось вытеснить 12-тысячную группировку противника.
Наши братья, сестры, отцы и деды, друзья и одноклассники, освобождали столицу. Многие из них сложили головы ради будущего своей страны.
Бессмертен подвиг Героев!
Мирного неба народу-победителю!
С днем освобождения, Сухум!
С Днем Победы!