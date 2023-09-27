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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ С 30-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ ОТ ГРУЗИНСКИХ ВОЙСК

Новости Среда, 27 сентября 2023 11:20
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БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ С 30-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ ОТ ГРУЗИНСКИХ ВОЙСК

Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации столицы Беслан Эшба поздравил сухумцев с 30-летием освобождения столицы от грузинских войск.

В поздравлении отмечается:

Дорогие сухумцы!

Поздравляю вас с 30-летием со дня освобождения нашей столицы от грузинских войск. Это было самым долгожданным днем в войне с Грузией. Эта победа стала решающей и переломной в войне.

Операция по освобождению столицы началась 16 сентября 1993 года, Операцией командовали министр обороны Абхазии, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар. Бои шли за каждую улицу, каждый квартал. 27 сентября, в ходе ожесточенных боёв, абхазские войска сумели освободить Сухум от грузинских войск. Уже через три дня враг был изгнан из Абхазии.

Нашим бойцам удалось вытеснить 12-тысячную группировку противника.

Наши братья, сестры, отцы и деды, друзья и одноклассники, освобождали столицу. Многие из них сложили головы ради будущего своей страны.

Бессмертен подвиг Героев!

Мирного неба народу-победителю!

С днем освобождения, Сухум!

С Днем Победы!

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 27 сентября 2023 11:22

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