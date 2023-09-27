30 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА
Новости Среда, 27 сентября 2023 11:26
Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Почтить память погибших пришли ветераны войны и родственники погибших, президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты Парламента, члены Правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, горожане.
Последнее от Super User
- РОБЕРТ КИУТ: СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ НЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- ШАМИЛЬ АДЗЫНБА ИЗБРАН СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОЛИТСОВЕТА НПА
- БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ С 30-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ ОТ ГРУЗИНСКИХ ВОЙСК
- В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА
- ПЕРВЫЙ ВИННЫЙ БУТИК «WINE & WHISKEY BY SIMPLE ОТКРЫЛСЯ» В СУХУМЕ