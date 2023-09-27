ШАМИЛЬ АДЗЫНБА ИЗБРАН СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОЛИТСОВЕТА НПА

Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. Общественно-политический деятель, Шамиль Адзынба стал одним из сопредседателей политсовета Народной партии Абхазии (НПА). Другой партийный сопредседатель Юрий Квициния.

Партия была создана в 1991 году. С 1999 года НПА «становится первой конструктивно-оппозиционной к власти партией».