ШАМИЛЬ АДЗЫНБА ИЗБРАН СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОЛИТСОВЕТА НПА
Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. Общественно-политический деятель, Шамиль Адзынба стал одним из сопредседателей политсовета Народной партии Абхазии (НПА). Другой партийный сопредседатель Юрий Квициния.
Партия была создана в 1991 году. С 1999 года НПА «становится первой конструктивно-оппозиционной к власти партией».
С сентября 1999 года председателем Политического Совета партии был избран юрист Якуб Васильевич Лакоба (1949-2022).
Как уточнил «Абхазия-Информ» новый сопредседатель НПА Шамиль Адзынба, партия готовится к съезду, на котором будет измене устав и утвержден один руководитель организации.