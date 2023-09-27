РОБЕРТ КИУТ: СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ НЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Отвечая на вопросы журналистов, Роберт Киут рассказал, что руководство МВД Абхазии впервые принимает участие в подобных мероприятиях.

«В этой конференции абхазская сторона принимает участие впервые, за что мы благодарны нашим российским коллегам.

В направлении борьбы с экстремизмом и терроризмом у нас традиционно ведется активная работа, есть серьезные результаты, которые позволяют нам сохранить стабильность. Учитывая события, происходящие в мире и вокруг нас, основные усилия направлены на стабилизацию обстановки и борьбу с экстремизмом и терроризмом.

У нас есть масса примеров по борьбе с терроризмом. Один из относительно недавних – это события 2014 года, период подготовки к олимпийским играм в Сочи, когда совместно с российскими правоохранительными органами была выявлена крупная террористическая ячейка, которая готовила теракты на площадках Олимпиады.

Причастные лица были привлечены к уголовной ответственности, изъято боевое оружие, в том числе высокоточное. В этом направлении у нас постоянно ведется совместная работа.

Я могу сказать, что сегодня на территории Абхазии нет ни одной действующей террористической ячейки», – отметил генерал-майор Киут.

Роберт Киут также подчеркнул важность проведения подобных конференций.

«Это хорошая площадка для ознакомления с опытом других стран-частников конференции в борьбе с терроризмом и экстремизмом при содействии Российской Федерации», – резюмировал министр внутренних дел Абхазии.

Глава МВД участвует в международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, проходящей в Москве 26 и 27 сентября под эгидой МВД Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.