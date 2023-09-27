ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Абри амш аҽны ихыркәшан Аҟәа зегьы ахьынӡанаӡааӡо ахақәиҭтәразы 11 мшы ицоз аоперациа.

Ҳархәҭақәа Аԥсны аҳҭнықалақь абираҟ шәыршәыруа ианахадыргыла ашьҭахь, ҳтәыла ахи-аҵыхәеи аӷа дықәцаны аҭарцәразы ажәылара иацырҵеит.

Аҟәа аҭарцәра марианы иҟамлаӡеит. Иҳацәҭахеит шәҩыла ҳҵеицәа гәымшәақәа, иара убас аԥсуа жәлар зҭагылаз аамҭа хьанҭақәа раан аиашьара рзырурц иааз хатәгәаԥхаралатәи аибашьцәа. Рыхьӡ кашәара ақәым урҭ, хьӡи-ԥшеи згым афырхацәа!

Иахьа Аҟәа аҿиара, аиҭашьақәгылара ианаҿу, ҳара ҳаҭырла, гәыблыла иаҳгәалаҳаршәоит уи ахақәиҭтәра зхы ақәызҵаз зегьы.

Иҟазааит Аԥсны Аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь аҟны аҭынчра, аизҳазыӷьара!

Ҽаанбзиала шәнеилааит, сыуаажәлар!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с 30-й годовщиной освобождения нашей столицы от грузинских оккупантов. 27 сентября 1993 года является одной из знаменательных и героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии.

В этот день была успешно завершена 11-дневная операция по полному освобождению Сухума. Подняв государственный флаг над столицей Абхазии, наши войска продолжили свое наступление для освобождения всей территории страны до победного конца.

Освобождение Сухума досталось нам ценой больших жертв: сотни отважных сыновей и дочерей нашей родины, добровольцев, бок о бок стоявших с абхазским народом в трудные времена, пожертвовали своими жизнями. Вечная слава героям!

Сегодня мы, являясь свидетелями того, как быстро развивается и восстанавливается Сухум, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за его освобождение.

Мира и процветания нашей любимой столице! Счастья и благополучия народу Апсны!