АСЛАН БЖАНИЯ: ОСВОБОЖДЕНИЕ СУХУМА ДОСТАЛОСЬ НАМ ЦЕНОЙ БОЛЬШИХ ЖЕРТВ

Дорогие жители Сухума!

Поздравляю вас с 30-й годовщиной освобождения Сухума от захватчиков!

27 сентября 1993 года является одной из наиболее значимых дат в новейшей истории Абхазии. В этот день была успешно завершена операция по освобождению Сухума от грузинских оккупантов. Путь к освобождению столицы Абхазии был тяжелым – успеху предшествовали неудачные январская и мартовская наступательные операции, каждая из которых сопровождалась невосполнимыми утратами.

Однако, именно эти операции дали возможность получить дополнительный боевой опыт, изучить возможности противника и более тщательно подготовиться к изгнанию врага с родной земли. Результат летнего наступления на горные села Сухумского района показал, что жертвы января и марта были не напрасны. В результате летней наступательной операции была открыта дорога к завершающему акту освобождения Сухума.

12 дней, с 16 по 27 сентября шли бои за столицу Абхазии. Сила воли и решительный настрой Главнокомандующего Владислава Ардзинба, упорство и самоотверженность бойцов позволили успешно завершить операцию под руководством министра обороны, генерал-майора Султана Сосналиева и начальника Генштаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майора Сергея Дбара, и освободить Сухум.

Подняв государственный флаг над столицей 27 сентября 1993 года, наши войска продолжили свое наступление до полного очищения территории Абхазии от войск агрессора. Освобождение Сухума досталось нам ценой больших жертв: мы безвозвратно потеряли сотни лучших сыновей и дочерей Абхазии, множество добровольцев, бок о бок стоявших с абхазским народом в трудное время войны, пожертвовали своими жизнями. Вечная слава героям!

Сегодня вспоминаем об этом с благодарностью за все 30 лет мирной и свободной жизни. Мы все, каждый из нас вносит посильный вклад в послевоенное восстановление и развитие нашего любимого города. Наш город залечивает раны, нанесенные войной. Ремонтируются школы и парки, дороги и водопроводы, строятся новые дома и гостиницы, по-прежнему сохраняет свою притягательность любимая жителями и гостями набережная.

Наша важнейшая задача – приложить все усилия, чтобы Сухум был столицей по-настоящему свободной, открытой, развитой и комфортной Абхазии. Чтобы сюда, как и прежде, можно было приехать на автомобиле или поезде, приплыть на корабле или прилететь самолетом, чтобы новые поколения жителей Сухума испытывали гордость за свой город, его парки и набережную, его чистоту и комфорт. Чтобы Сухум был по-настоящему гостеприимным. Такую столицу должны унаследовать наши дети, и работа над этой задачей – самая большая честь для каждого причастного к ней.

Мира и процветания нашей любимой столице! Счастья и благополучия народу Апсны!»

Фото «Апсныпресс».