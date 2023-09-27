РУКОВОДСТВО СТОЛИЦЫ ПОБЫВАЛО НА КОНКУРСЕ СТРОЕВОЙ ПЕСНИ И ПОКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, его заместители Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия побывали на площади им. С. Багапш, где проходил конкурс строевой песни и показ элементов армейского рукопашного боя среди учащихся общеобразовательных школ столицы.

Мероприятие организовано Управлением образования и в нем приняли участие старшеклассники столичных школ.

Перед началом смотра на площадь внесли государственную символику – огромный абхазский флаг развернули почти на весь периметр. После того, как прозвучал национальный гимн, глава Сухума Беслан Эшба обратился к собравшимся.

«Дорогие учащиеся, хочу от всей души поздравить со знаменательным днем – Днем освобождения столицы. Как вы знаете из учебников, рассказов ветеранов, освобождение столицы стало ключевым событием о последующей победе в Отечественной войне народа Абхазии. Хочу вам напомнить огромное количество жертв, сотни героев, которые сложили свои головы за свободу Родины, ветеранов, которые стали инвалидами и тех, кому удалось выжить. Они всегда должны быть для вас примером во всей вашей долгой жизни. Вы должны получить лучшее образование, военную подготовку, и всегда быть начеку охраны своей родины. Чааныбзиала шънеилааит!» – сказал Эшба.

Замглавы города Сухум, ветеран награжденный медалью «За отвагу» Автандил Сурманидзе также поздравил школьников с праздником.

«Во время войны погибло много наших друзей, братьев, отцов. Вы знаете историю. И ваше сегодняшнее участие в мероприятии доказывает, что вы не забываете и отдаете дань их памяти. Смотрю на вас и радуюсь, что труд ваших отцов и дедов не пропал», – сказал Сурманидзе.

Слова напутствия учащимся школ сказали ветераны войны – Герой Абхазии Сергей Матосян и кавалер Ордена Леона Закан Нанба.

Главный специалист Управления образования, ветеран, награжденная медалью «За отвагу» Марина Аршба рассказала, что школьников к конкурсу готовили военруки – руководители допризывной подготовки и гражданской обороны, которые есть в каждой школе.

«Вы видите, с каким энтузиазмом они участвуют в конкурсе. Я думаю, что мы воспитываем достойное поколение. Любое поручение, которое мы им даем, особенно военной, патриотической тематики, с ответственностью выполняют, соблюдают дисциплину», – сказала она.

Ученицы 10 класса 13-ой средней школы поделились, что собираются поступать в военное училище.

«Я собираюсь поступать на таможенника, мне пригодится военная подготовка. Мне нравится эта сфера, поэтому хочется участвовать. Не считаю, что это сугубо мальчишеское дело, девушки тоже хороши в военном деле», – сказала Эвелина Русина.

Учащиеся общеобразовательных школ столицы продемонстрировали элементы рукопашного боя, синхронно прошли, маршируя по площади, и показали свои успехи в строевой подготовке.

Об этом сообщает сайт столицы.