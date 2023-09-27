Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. В день 30-ой годовщины освобождения столицы Абхазии от войск Госсовета Грузии, в Сухуме прошел товарищеский матч между командами ветеранов Восточного и Западного фронтов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

На матче присутствовали председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, его заместитель Беслан Карчава, председатель Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия – Алания Игорь Кокоев, президент Федерации футбола Шабат Логуа и др.

Они поприветствовали участников матча и поздравили их с Днем освобождения города Сухум и наступающим Днем Победы.

«Сегодня на вас пришли посмотреть наше молодое поколение, которое благодаря вашим подвигам и характеру сегодня имеют возможность наслаждаться этим мероприятием. То, что вы тогда сделали подарило нам жизнь, то, что вы сегодня нам показываете учит нас правильно жить. Спасибо вам большое», – сказал, обращаясь к ветеранам, Шабат Логуа.

Матч выдался невероятно интересным и упорным и завершился со счетом 3:2, в пользу команды Восточного фронта.

После завершения игры игроки аплодисментами поблагодарили зрителей за поддержку и внимание.

Организатор – Федерация футбола Абхазии.