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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «МОСКВА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»

Новости Среда, 27 сентября 2023 23:39
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В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «МОСКВА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»

Сухум. 27 сентября 2023. Абхазия-Информ. Юные художники из Сухумской школы искусств имени Тото Джапуа и студии «Сальвадор» посетили во вторник выставку детских рисунков «Москва в сердце каждого» в Доме Москвы в Сухуме.

Открытие выставки состоялось 25 сентября. На ней представлены работы молодых соотечественников в возрасте от 6 до 17 лет из разных стран мира – победителей и лауреатов одноименного конкурса, организованного Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским Домом соотечественника.

Заведующая отделом проведения мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя рассказала гостям, что на выставке можно увидеть работы юных художников из Белоруссии, Испании, Гватемалы, Болгарии, Катара и других стран.

«На рисунках изображены главные достопримечательности Москвы, столичные пейзажи, праздничная городская атмосфера и история города глазами детей», – сказала она и призвала детей участвовать в мероприятиях, которые проводятся Правительством Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским Домом соотечественника.

Она отметила, что в конце сентября для победителей и лауреатов конкурса «Москва в сердце каждого» организована интересная экскурсионная программа в Москву. В рамках поездки состоится посещение киностудии «Союзмультфильм» и пройдут мастер-классы по созданию собственного мультфильма. Помимо этого запланированы экскурсии в Парке ВДНХ в павильоне «Космос» и по музею военной формы и усадьбе Васильчиковых. А 30 сентября состоится торжественный ужин и награждение участников.

Целью данного проекта является популяризация российской культуры за рубежом, сохранение исторических и культурных традиций, развитие творческих начинаний молодежи, а также расширение и укрепление международных культурных связей России и Москвы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 27 сентября 2023 23:41

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