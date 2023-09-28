ЖИТЕЛЮ УЗБЕКИСТАНА ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

Органом предварительного расследования установлено, что 10 марта 2022 года примерно в 20:30 часов в поселке Цандрипш Гагрского района на футбольном поле, расположенном на территории Цандрипшской средней школы №2, в ходе товарищеской игры по футболу между гражданами Узбекистана между игроками противоположных команд произошла драка, в ходе которой Абдукаххаров Турабек Абдурасул Угли нанес кулаком удар по лицу Нарзуллаеву Ж.Ш. По завершении драки, Нарзуллаев Ж.Ш. направился по месту временного проживания, где взял кухонный нож и вернулся на футбольное поле. Примерно в 20:40 часов вновь началась драка, носившая массовый характер, в ходе которой Нарзуллаев Ж.Ш., действуя из хулиганских побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, с применением имевшегося при нем заранее приготовленного для совершения убийства неустановленного следствием ножа, умышленно нанес игроку противоположной команды Сайфиддинову Авазбеку Бахтиер Угли одно проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, который от полученного ранения 11 марта 2022 года в 08:45 часов скончался в Гагрской Центральной районной больнице.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение умышленного убийства двух лиц из хулиганских побуждений, Нарзуллаев Ж.Ш. внезапно для Холматова Хасанбоя Ганибой Угли нанес ему одно проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, однако свой преступный умысел не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку Холматову Х.Г. была своевременно оказана неотложная медицинская помощь в Гагрской Центральной районной больнице.

По итогам рассмотрения материалов уголовного дела Нарзуллаев Ж.Ш. по совокупности преступлений признан виновным и осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.