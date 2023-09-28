ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ АМНИСТИИ

Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание осенней сессии Народного Собрания. В результате голосования во вором чтении и окончательном чтении приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия: «Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года» и «О порядке применения Постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об объявлении амнистии в ознаменование тридцатой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2023 года».

Документ представил вице-спикер Парламента Астамур Аршба.

Согласно принятым документам:

1. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы все лица, осужденные на срок до трех лет включительно.

2. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет включительно:

– ветераны, добровольцы, ветераны тыла и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, ветераны и инвалиды боевых действий на территории Республики Абхазия;

– инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, отнесенные к I и II группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированные, а также больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы;

– лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности;

– женщины.

3. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания (пункт 3 постановления):

– лица, совершившие преступления по неосторожности;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей, женщины, имеющие совершеннолетних детей-инвалидов, а также беременные женщины;

– женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

– несовершеннолетние;

– лица, совершившие преступления, предусмотренные статьей 206 УК РА.

4. Освобождаются от наказания условно осужденные:

– которым до дня вступления в силу настоящего Постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания;

– те, кому отбывание наказания отсрочено;

– осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Будут прекращены уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего Постановления, в отношении лиц, подпадающих под действие частей 1, 2 и 3 настоящего Постановления.

Освобождаются от наказания в виде лишения свободы осужденные, подпадающие под действие частей 1, 2, 3 и 4 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в законную силу.

Амнистия не будет применяться к лицам:

1) в отношении которых ранее применялись акты амнистии или помилования;

2) имеющим судимость за умышленные преступления и вновь осужденным к лишению свободы за умышленные преступления;

3) совершившим преступления, предусмотренные статьями 99, частью 4 статьи 105, статьей 119, частями 2 и 3 и статьи 120, статьей 121, частями 2 и 3 статьи 122, статьями 126, 127, 128, 129, 130, частями 2, 3 и 4 статьи 148, частями 3 и 4 статьи 155, частью 4 статьи 156, частью 4 статьи 157, частями 2 и 3 статьи 158, статьей 159, частями 2 и 3 статьи 160, статьей 161 , частью 4 статьи 163, частями 3 и 4 статьи 172 , частями 3 и 4 статьи 173, частью 4 статьи 186, статьями 198, 199, 200, 202, 203, 204, частью 3 и 4 статьи 223, 224, 224. статьями 225 и 227, частью 2 статьи 228, статьей 229, частями 2 и 3 статьи 237, частями 2 и 3 статьи 238, статьей 240, частями 4, 5 и 6 статьи 263, статьями 273, 2731, 2732 2733, 274, 2741, 275, 276, 277, 279, статьей 283, частью 2 статьи 286, частью 2 статьи 287, частями 4 и 5 статьи 292, частями 3 и 4 статьи 293, статьями 297, 298, частями 2 и 3 статьи 315, статьей 319, частью 2 статьи 320, частью 2 статьи 324, статьями 345, 363, 365, 366, 367, 368т УК РА.

Согласно поправке, представленной председателем комитета по государственной правовой политике Даутом Хутаба, от наказания, вне зависимости от срока заключения, освободят ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., за исключением лиц, совершивших убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к таким действиям, в том числе лиц младше 16 лет, развратные действия, а также признанных виновным в госизмене, шпионаже и поступлении на службу в иностранную разведку.

Амнистия вступит в силу с момента официальной публикации. Ее должны исполнить в течение двух месяцев.

Парламент отклонил поправки, представленные депутатом Каном Кварчия. Они предусматривали освобождение от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания и применения ранее к ним акта амнистии, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., за исключением лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 126, 127, 128, 129, 130, 273, 274, 2741 УК РА. Не распространять действие части 7Постановления на лиц, указанных в пункте 6 части 3.

Также не прошла поправка депутата Адгура Харазия. Он предлагал освободить от наказания: ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., отбывающих наказание по приговору суда, независимо от срока наказания и применения ранее к ним акта амнистии, за исключением лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 126, 127, 128, 129, 130, 273, 274, 2741 УК РА; лицам, достигшим 60-летнего возраста и старше – сократить неотбытую часть наказания на 2 года; не достигшим 60-летнего возраста – сократить неотбытую часть наказания наполовину.

Свое мнение по поводу предлагаемой амнистии высказал и генеральный прокурор Адгур Агрба. Он высказался против поправок, предложенных Кварчия, Харазия и Хутаба.

«У нас у всех есть родственники, друзья - ветераны, которые принимали участие в войне, и мы тоже их очень уважаем. Но мы просмотрели список преступлений, по которым они несут сегодня наказание. Это, в основном, статьи, относящиеся к категории особо тяжких – убийство, похищение людей», – отметил он.

Генпрокурор не согласен с возможностью применения амнистии к лицам, которые уже подпадали под нее, но вновь совершили преступление.

«Позиция прокуратуры, несмотря на то, что это кому-то может не понравиться, состоит в том, что человек, который совершил умышленное убийство, несмотря на то, что он ветеран войны, при всём уважении к нему, должен отвечать за преступление», – сказал Агрба.

Также рассмотрен и принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год».

Внесение изменений вызвано необходимостью корректировки параметров отдельных направлений расходов фонда.

По разделу «Пенсионное обеспечение» предлагается увеличить расходы на 23 млн рублей. Эти средства будут направлены на единовременные выплаты (1150 человек по 20 тыс. руб.), приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Выплаты будут произведены четырем категориям получателей:

– семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьям погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьям погибших добровольцев с октября 1993 г. по декабрь 1994 г.;

– лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности, и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Об этом сообщает Апсныпресс.