СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба принял делегацию комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Приветствуя гостей, он сказал:
«Мы рады вас приветствовать в Народном Собрании. Заседание Комиссии по сотрудничеству Парламента Абхазии и Совета Федерации Федерального Собрания РФ должно было состояться раньше. Мы встречаемся в преддверии самого большого праздника в истории нашей республики, и мы рады, что вы приехали вместе с нами разделить этот праздник».
Ашуба отметил, что Абхазию и Россию связывают давние теплые отношения.
«Общение Парламента и Совета Федерации насчитывает несколько десятилетий. Мы хорошо помним поддержку Совета Федерации до признания независимости Абхазии и после. Мы за все это вам благодарны», – сказал Ашуба.
Председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил, что на парламентских выборах в Абхазии он возглавлял группу наблюдателей от Совфеда и Госдумы.
«Мы ездили по многим районам, посмотрели избирательные участки и с удовольствием констатировали, что выборы были хорошо подготовлены, прошли без нарушений и народ поддержал и избрал депутатов. Я и сейчас отмечаю, что было сделано все, чтоб власть в Абхазии была легитимной, законной, чтобы не было никаких нарушений», – сказал он.
Бондарев отметил, что в 2008 году Россия поддержала Абхазию, признала ее независимость и государственный суверенитет и благодаря этому решению Абхазия развивается, процветает.
Спикер Лаша Ашуба подчеркнул, что главное, чтоб встречи носили прикладной характер, чтоб эта была дорога с двусторонним движением.
«Мы открыты к диалогу, к конструктивному общению. Я уверен, что у нас будут реальные результаты», – подытожил он.
Об этом сообщает Апсныпресс.