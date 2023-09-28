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Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 28 сентября 2023 18:23
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба принял делегацию комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Приветствуя гостей, он сказал:

«Мы рады вас приветствовать в Народном Собрании. Заседание Комиссии по сотрудничеству Парламента Абхазии и Совета Федерации Федерального Собрания РФ должно было состояться раньше. Мы встречаемся в преддверии самого большого праздника в истории нашей республики, и мы рады, что вы приехали вместе с нами разделить этот праздник».

Ашуба отметил, что Абхазию и Россию связывают давние теплые отношения.

«Общение Парламента и Совета Федерации насчитывает несколько десятилетий. Мы хорошо помним поддержку Совета Федерации до признания независимости Абхазии и после. Мы за все это вам благодарны», – сказал Ашуба.

Председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил, что на парламентских выборах в Абхазии он возглавлял группу наблюдателей от Совфеда и Госдумы.

«Мы ездили по многим районам, посмотрели избирательные участки и с удовольствием констатировали, что выборы были хорошо подготовлены, прошли без нарушений и народ поддержал и избрал депутатов. Я и сейчас отмечаю, что было сделано все, чтоб власть в Абхазии была легитимной, законной, чтобы не было никаких нарушений», – сказал он.

Бондарев отметил, что в 2008 году Россия поддержала Абхазию, признала ее независимость и государственный суверенитет и благодаря этому решению Абхазия развивается, процветает.

Спикер Лаша Ашуба подчеркнул, что главное, чтоб встречи носили прикладной характер, чтоб эта была дорога с двусторонним движением.

«Мы открыты к диалогу, к конструктивному общению. Я уверен, что у нас будут реальные результаты», – подытожил он.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 28 сентября 2023 18:26

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