30 СЕНТЯБРЯ ПРОЕЗД НА АВТОБУСАХ И ТРОЛЛЕЙБУСАХ В СТОЛИЦЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ
Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Решением главы Администрации города Сухум Беслана Эшба 30 сентября общественный транспорт (автобусы и троллейбусы) в столице будет курсировать бесплатно для пассажиров. Об этом сообщил директор Департамента экономики и транспорта Администрации г. Сухум Автандил Джинджолия.
«Из-за того, что перекрыто движение на некоторых улицах из-за репетиции военного парада, и там же перекроют движение 30 сентября, 28 и 30 сентября будет временное двустороннее движение по улице Лакоба. Транспорт, следующий из Нового района до рынка (и обратно) будет ездить по улице Джонуа», – уточнил Джинджолия.
С 15 часов 28 и 30 сентября будет возобновлено движение троллейбусов. 29 сентября общественный транспорт курсирует без ограничений.
Об этом сообщает сайт столицы.
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