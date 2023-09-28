АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Глава государства поздравил сотрудников военного ведомства с приближающимся праздником – Днем Победы и Независимости.

«Уважаемые товарищи!

От всей души поздравляю вас с приближающимся праздником – Днем Победы и Независимости!

30 лет назад народ Абхазии победил в кровопролитной войне ценой жизней наших лучших сынов и дочерей. Когда отлично вооруженный и оснащенный враг вторгся в Абхазию, единственным подготовленным военизированным подразделением, способным оказать противодействие противнику, являлся Отдельный полк внутренних войск. Однако основная тяжесть войны легла на формирующееся народное ополчение. Охотничьим и устаревшим оружием народ встретил агрессора на востоке и на западе Абхазии, выстоял на Гумистинском оборонительном рубеже.

18 августа был создан Государственный Комитет Обороны во главе с Владиславом Ардзинба. Так началась централизация всех имеющихся ресурсов для организации обороны. Уже 2 октября 1992 года наши вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами в ходе успешного наступления освободили Гагру. Стало ясно, что Республика Абхазия сумела выстроить эффективную, боеспособную Армию. 11 октября 1992 года был подписан Указ о создании Министерства Обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем создания Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Дальнейшие события показали, что Вооруженные Силы Абхазии сумели эффективно воевать на двух фронтах, сочетая позиционную войну с партизанскими и десантными операциями, успешно вести городские бои и боевые действия в горной местности. Была создана военная разведка, военно-морской флот, силы артиллерии, авиация, силы ПВО. Победа в войне ознаменовала новый этап развития Вооруженных Сил Республики Абхазия. Была проведена работа по формированию кадрового резерва. С 1995 года действует Сухумское высшее общевойсковое командное училище, позднее была создана Общевойсковая академия Минобороны Абхазии при АГУ.

При этом, несмотря на присутствие миротворческих сил, грузинская сторона неоднократно принимала попытки силового реванша. Шестидневная война в мае 1998 года и бандитский рейд боевиков в Кодорском ущелье в 2001 году завершились разгромом противника. В 2008 году успешно завершилась военная операция по освобождению Кодорского ущелья. С этого времени Республика Абхазия полностью контролирует всю свою территорию. Признание независимости Абхазии Российской Федерацией, установление с нею стратегических, союзнических отношений существенно улучшило наше военно-политическое положение. Министерство Обороны наполнилось кадрами, появилась возможность взаимодействия с союзниками по ряду направлений, улучшилось материальное довольствие военнослужащих.

События последнего времени показали, насколько важно наличие у государства эффективных вооруженных сил. Нами предпринимаются усилия по вооружению и оснащению, ремонту и производству техники, включая дистанционные виды вооружений. Мы должны суметь перевооружить и оснастить нашу армию в соответствии с современными реалиями. Важно сохранять баланс между ее народным характером и современными требованиями к их эффективности и профессионализму.

Бережно храня и с честью продолжая выкованные в войне традиции, постоянно совершенствуя боевое мастерство, Армия сегодня надежно защищает интересы государства, стоя на страже безопасности и спокойствия граждан. Так должно быть и впредь. Убежден, что вы лучшие из лучших, и для каждого из вас служба в рядах Вооруженных Сил не только профессия, но и смысл всей жизни. Поздравляю с праздником ветеранов всех военнослужащих! Счастья, мира и добрых свершений вам и вашим семьям!»

Министр обороны Владимир Ануа наградил медалью «30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии» заместителей министра обороны Беслана Цвижба и Лизберта Поцхор-оглы.

Юбилейной медалью также награждены Аслан Бжания, Александр Анкваб, Рауль Хаджимба, Мираб Кишмария, Владимир Какалия и Сергей Шамба.

Посмертно медалью «30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии» награждены Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Владимир Аршба, Султан Сосналиев, Сергей Дбар, Гиви Агрба, Владимир Миканба и Вячеслав Эшба.

Об этом сообщает сайт главы государства.