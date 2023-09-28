В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ РАБОТЕ С НПО

Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Доме Москвы в Сухуме 29 сентября в 16:30 состоится встреча с экспертами проекта «Умная цивилизация» и лекции по актуальным международным темам. Проект реализуется АНО «Умная цивилизация» совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ).

Все три темы встречи будут посвящены третьему сектору – так называют некоммерческие и неправительственные организации, которые за последние 50 лет стали ярким феноменом международной жизни.

В первой лекции речь пойдёт об основных чертах третьего сектора, за счёт чего он живёт и как выстраивает стратегию своего развития.

Во второй лекции будет рассмотрен цивилизационный подход и как можно его использовать при работе с третьим сектором.

Заключительная лекция будет посвящена международным общественным проектам и примерам государственного регулирования некоммерческой активности – какая она в разных странах мира.

На встрече по темам выступят:

Лункин Роман Николаевич, заместитель директора Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук, главный редактор журнала «Современная Европа» – «Третий сектор в мире: принципы его функционирования и развития»;

Тимаков Владимир Викторович, российский публицист и общественный деятель, демограф, аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ – «Цивилизационный подход в современном мире: столкновение или сотрудничество?»;

Богачёв Артур Эдуардович, руководитель Департамента международных отношений Института «Умная цивилизация», аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГ – «Международные проекты в сфере третьего сектора. Примеры государственного регулирования третьего сектора в мире».

Приглашаются все желающие принять участие в данном мероприятии.