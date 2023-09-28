ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮВО В АБХАЗИИ УНИЧТОЖИЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА
Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Военнослужащие мотострелкового подразделения военной базы Южного военного округа провели рейдовые действия в тылу условного противника, используя беспилотники «Орлан-10» и бронетранспортеры БТР-82А.
Поисковые группы обнаружили скрытный тренировочный лагерь в заброшенных строениях и совершили налет на объекты условного противника.
Передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и штатного стрелкового вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
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