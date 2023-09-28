«ЗАБЕГ ОТВАЖНЫХ» СОСТОИТСЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СТАДИОНЕ
Новости Четверг, 28 сентября 2023 19:01
Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. 30 сентября на Республиканском стадионе в Сухуме состоится уникальный беговой старт «Забег отважных».
Старт приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Начало в 15:00.
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