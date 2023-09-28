 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРЛАМЕНТА РА И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Новости Четверг, 28 сентября 2023 19:55
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРЛАМЕНТА РА И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Заседание Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Абхазии и Совета Федерации Федерального Собрания России прошло в Сухуме.

Участники заседания обсудили следующие вопросы:

– о совместной деятельности по решению задач, связанных с выполнением абхазо-российских договоров;

– о сотрудничестве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в сфере обороны и безопасности;

– взаимодействие в вопросах облегчения условий пересечения абхазо-российской государственной границы на пунктах пропуска, в том числе по перемещению грузов;

– о заключении договоров на вещание российских телерадиоканалов на территории Республики Абхазия;

– строительство и запуск сети цифрового телерадиовещания на территории Абхазии;

– о возможности открытия многофункциональных центров Российской Федерации для оказания комплекса государственных услуг гражданам РФ на территории Абхазии;

– о реализации Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. в части создания условий для участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и укрепления международных связей Республики Абхазия, включая расширение круга официально признавших ее государств, и создания условий для вступления Абхазии в международные организации и объединения;

о содействии в выделении российских почтовых индексов Республике Абхазия.

По итогам заседания комиссии председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал журналистам: «Первый вопрос был о взаимодействии. Мы пришли к полному взаимопониманию во всех вопросах, которые возникают, обсудили как они должны решаться. Мы также обсудили вопрос СМИ, в частности телевидения, чтобы российские каналы работали на территории Абхазии».

По словам Бондарева, стороны обговорили ситуацию с государственной границей, вопрос почтовых переводов, выделения ячейки почтовой связи для Абхазии, а также вопросы социального обеспечения граждан России, проживающих на территории Абхазии.

«Есть вопросы, которые абхазская сторона правильно поднимает. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы их решить», – сказал Виктор Бондарев.

Он поздравил депутатов Народного Собрания с 30-ой годовщиной Победы в Отечественной войне, пожелал всего самого хорошего.

«Мы порадовались, что страна развивается и идет своим правильным курсом», – подытожил он.

Председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Парламента Алхас Барциц поблагодарил российских коллег за то, что в канун знаменательной для Абхазии даты – 30-летия Победы – они почтили республику своим присутствием.

«Роль Совета Федерации в судьбе Абхазии велика. Мы все хорошо помним, как Совфед единогласно проголосовал за признание независимости Абхазии в августе 2008 года. Мы глубоко ценим ту поддержку. Которую Россия оказывает нашей стране», – сказал он.

Барциц отметил, что, принимая во внимание геополитическую обстановку одним из основных вопросов в повестке дня была обороноспособность и безопасность Абхазии. По его словам, вклад России в этом плане значителен.

Дкпутат подчеркнул, что есть ряд соглашений, которые подписаны между двумя государствами, но при этом в них есть статьи и пункты, которые должны быть доработаны и реализованы.

На заседании комиссии также поднимался вопрос пересечения государственной абхазо-российской границы.

«Учитывая турпоток и количество пересечений, наша граница испытывает колоссальную нагрузку. Мы обсудили ряд мероприятий, которые в рабочем режиме будем проводить. Также обговорили ряд других насущных вопросов, в том числе и по цифровизации. Это хорошее начало чтобы в диалоге обсуждались наши насущные проблемы», – подытожил Алхас Барциц.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 28 сентября 2023 20:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «ЗАБЕГ ОТВАЖНЫХ» СОСТОИТСЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СТАДИОНЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.