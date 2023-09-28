ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРЛАМЕНТА РА И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Заседание Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Абхазии и Совета Федерации Федерального Собрания России прошло в Сухуме.

– о совместной деятельности по решению задач, связанных с выполнением абхазо-российских договоров;

– о сотрудничестве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в сфере обороны и безопасности;

– взаимодействие в вопросах облегчения условий пересечения абхазо-российской государственной границы на пунктах пропуска, в том числе по перемещению грузов;

– о заключении договоров на вещание российских телерадиоканалов на территории Республики Абхазия;

– строительство и запуск сети цифрового телерадиовещания на территории Абхазии;

– о возможности открытия многофункциональных центров Российской Федерации для оказания комплекса государственных услуг гражданам РФ на территории Абхазии;

– о реализации Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. в части создания условий для участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и укрепления международных связей Республики Абхазия, включая расширение круга официально признавших ее государств, и создания условий для вступления Абхазии в международные организации и объединения;

о содействии в выделении российских почтовых индексов Республике Абхазия.

По итогам заседания комиссии председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал журналистам: «Первый вопрос был о взаимодействии. Мы пришли к полному взаимопониманию во всех вопросах, которые возникают, обсудили как они должны решаться. Мы также обсудили вопрос СМИ, в частности телевидения, чтобы российские каналы работали на территории Абхазии».

По словам Бондарева, стороны обговорили ситуацию с государственной границей, вопрос почтовых переводов, выделения ячейки почтовой связи для Абхазии, а также вопросы социального обеспечения граждан России, проживающих на территории Абхазии.

«Есть вопросы, которые абхазская сторона правильно поднимает. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы их решить», – сказал Виктор Бондарев.

Он поздравил депутатов Народного Собрания с 30-ой годовщиной Победы в Отечественной войне, пожелал всего самого хорошего.

«Мы порадовались, что страна развивается и идет своим правильным курсом», – подытожил он.

Председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Парламента Алхас Барциц поблагодарил российских коллег за то, что в канун знаменательной для Абхазии даты – 30-летия Победы – они почтили республику своим присутствием.

«Роль Совета Федерации в судьбе Абхазии велика. Мы все хорошо помним, как Совфед единогласно проголосовал за признание независимости Абхазии в августе 2008 года. Мы глубоко ценим ту поддержку. Которую Россия оказывает нашей стране», – сказал он.

Барциц отметил, что, принимая во внимание геополитическую обстановку одним из основных вопросов в повестке дня была обороноспособность и безопасность Абхазии. По его словам, вклад России в этом плане значителен.

Дкпутат подчеркнул, что есть ряд соглашений, которые подписаны между двумя государствами, но при этом в них есть статьи и пункты, которые должны быть доработаны и реализованы.

На заседании комиссии также поднимался вопрос пересечения государственной абхазо-российской границы.

«Учитывая турпоток и количество пересечений, наша граница испытывает колоссальную нагрузку. Мы обсудили ряд мероприятий, которые в рабочем режиме будем проводить. Также обговорили ряд других насущных вопросов, в том числе и по цифровизации. Это хорошее начало чтобы в диалоге обсуждались наши насущные проблемы», – подытожил Алхас Барциц.

Об этом сообщает Апсныпресс.