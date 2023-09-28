В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ ПРОШЛА АКЦИЯ «ДОРОГА ЖИЗНИ: ИЗ ОЧАМЧЫРЫ В ТКУАРЧАЛ ПО ТРОПАМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.»

Сухум. 28 сентября 2023. Абхазия-Информ. Около тысячи человек сегодня приняли участие в акции «Дорога жизни: из Очамчыры в Ткуарчал по тропам героев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.» в Очамчырском и Ткуарчалском районах.

Как уточнили «Абхазия-Информ» в Управлении образовании Администрации Очамчырского района, в акции участвовали до 600 школьников. Среди участников марша были ребята сел Гуада, Кутола и Джгерды.

Поскольку во время войны центральная трасса была под контролем войск госсовета Грузии, абхазские ополченцы передвигались от села к селу, к позициям через проселочные дороги. Эту систему дорог в народе называли «Дорогой жизни». Это был единственный возможный во время войны для бойцов и жителей Восточной Абхазии.

Акция стартовала в 09:30 в селе Атара. По пути шествия участники акции остановились, чтобы возложить цветы к памятникам павшим в селе Гуада.

В селах Джгерда и Члоу во время войны были организованы военные госпитали, куда свозили раненых. В госпиталях делали уникальные операции для тех времен, стараясь спасти жизни и здоровье ополченцев.

Затем была остановка у военного аэродрома в селе Тхина. По словам взрослых участников акции «Дорога жизни» площадка, на которую приземлялись вертолеты с оружием, имела очень важное стратегическое и военное значение для всего Восточного фронта.

Последняя остановка – в селе Акуарчапан, откуда вылетели два вертолета МИ-8, но один из вертолетов с детьми был сбит 14 декабря 1992 года.

14 декабря 1992 года российский вертолет МИ-8 с беженцами из Восточной Абхазии вылетел из блокированного войсками Госсовета Грузии города Ткуарчал в направлении города Гудаута. Минут через 20 после взлета, а именно в 16:39, по вертолету, пролетавшему над территорией Кодорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-Воздух». Рухнув в горной местности, вертолет взорвался, ни один из пассажиров не выжил. В одночасье оборвалась жизнь 85 человек, в том числе 35 детей. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета захоронены в братской могиле в городе Гудаута.

После того, как участники шествия по всей «Дороге Жизни» доехали до Ткарачала, состоялась встреча глав администраций Очамчырского и Ткуарчалского районов. Все участники марша возложили цветы на Мемориальном комплексе памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов в аллее Славы в Ткуарчале. Затем на центральной площади города прошел праздничный концерт и шоу для детей.

«Если мы говорим о патриотизме, то именно такие публичные мероприятия очень многое дают нашим детям. Для них. Сегодняшняя акция произвела неизгладимое впечатление. Все было организовано на очень хорошем уровне», – поделилась своими впечатлениями педагог Гуадинской средней школы, языковед, медсестра периода войны Майя Амичба.