ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ . В Парламенте Республики Абхазия состоялась встреча спикера Лаши Ашуба с известным российским политическим и общественным деятелем, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I, II и IV созывов Сергеем Бабуриным.

По приглашению Народного Собрания Сергей Бабурин прибыл в Сухум на торжества, посвященные 30-летию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

Приветствуя Сергея Бабурина Лаша Ашуба сказал: «В Абхазии нет человека, который Вас не знает. Нам известен Ваш личный героизм и отношение к нашей республике. Вы – часть современной истории нашей страны. Я очень рад, что нам – молодым депутатам Парламента выпала честь общаться с таким легендарным человеком».

Ашуба поблагодарил Сергея Бабурина за все, сделанное им, и то, что он продолжает делать для Республики Абхазия.

В свою очередь Сергей Бабурин сказал: «Для меня 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии – не чужой праздник. Это – общий наш с вами праздник, потому что это победа справедливости и достоинства над беззаконием и произволом».

Он подчеркнул: «Только тот народ, во благо и ради существования которого его сыны и дочери жертвуют жизнью, только такой народ имеет будущее».