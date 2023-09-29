В ПОРТ СУХУМА ПРИБЫЛ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ЦИКЛОН»
Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. В целях укрепления дружественных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в порт Сухума с официальным визитом прибыл малый ракетный корабль «Циклон» Военно-морского флота России.
На церемонии встречи присутствовали руководство Министерства обороны Абхазии, а также представители Посольства России в Абхазии.
Программой визита предусмотрено участие экипажа корабля в праздничных мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Победы Народа Абхазии в Отечественной войне.
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