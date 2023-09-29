В ПОРТ СУХУМА ПРИБЫЛ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ЦИКЛОН»

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. В целях укрепления дружественных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в порт Сухума с официальным визитом прибыл малый ракетный корабль «Циклон» Военно-морского флота России.

На церемонии встречи присутствовали руководство Министерства обороны Абхазии, а также представители Посольства России в Абхазии.