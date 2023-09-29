 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ И ЮЖНО-ОСЕТИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Новости Пятница, 29 сентября 2023 22:15
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНОБОРОНЫ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ И ЮЖНО-ОСЕТИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. В преддверии празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа принял делегацию Министерства обороны Российской Федерации и представителей добровольческого движения Республики Южная Осетия, прибывших в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.

Министр приветствовал гостей, которые в эти знаменательные дни рядом с народом Абхазии. В своем выступлении Владимир Ануа отметил роль добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии, говорил о поддержке, которую оказывает Российская Федерация нашей стране, в частности Вооруженным Силам Республики Абхазия, о справедливой борьбе, которую ведет Россия в ходе специальной военной операции на Украине.

Он еще раз поздравил гостей и личный состав с Днем Победы, пожелал всем мира и процветания.

В ходе торжественного собрания состоялось награждение военнослужащих Министерства обороны Республики Абхазия медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества». От имени министра обороны Российской Федерации награды военнослужащим вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Он поблагодарил министра обороны за приглашение, за совместную работу и поздравил личный состав министерства с Днем Победы!

«Абхазия помнит своих сыновей, сложивших головы во имя Свободы и Независимости. Сегодня ваши братья выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Мы знаем и помним об этом», – подчеркнул он.

От лица народа Южной Осетии с Днем Победы военнослужащих поздравила глава фонда раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий Мадина Плиева.

Приказом министра обороны Владимира Ануа Мадина Плиева, а также воины-добровольцы из Республики Южная Осетия были награждены ведомственными медалями Министерства обороны  Абхазии.

Медалью «За боевое содружество» награжден врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Ведомственными медалями также награжден и ряд военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

В завершении торжественного собрания, в честь Дня Победы, состоялся обмен памятными подарками.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 29 сентября 2023 22:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ПОРТ СУХУМА ПРИБЫЛ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ЦИКЛОН» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.