В МИНОБОРОНЫ ПРИНЯЛИ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ И ЮЖНО-ОСЕТИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ . В преддверии празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа принял делегацию Министерства обороны Российской Федерации и представителей добровольческого движения Республики Южная Осетия, прибывших в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.

Министр приветствовал гостей, которые в эти знаменательные дни рядом с народом Абхазии. В своем выступлении Владимир Ануа отметил роль добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии, говорил о поддержке, которую оказывает Российская Федерация нашей стране, в частности Вооруженным Силам Республики Абхазия, о справедливой борьбе, которую ведет Россия в ходе специальной военной операции на Украине.

Он еще раз поздравил гостей и личный состав с Днем Победы, пожелал всем мира и процветания.

В ходе торжественного собрания состоялось награждение военнослужащих Министерства обороны Республики Абхазия медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества». От имени министра обороны Российской Федерации награды военнослужащим вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Он поблагодарил министра обороны за приглашение, за совместную работу и поздравил личный состав министерства с Днем Победы!

«Абхазия помнит своих сыновей, сложивших головы во имя Свободы и Независимости. Сегодня ваши братья выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Мы знаем и помним об этом», – подчеркнул он.

От лица народа Южной Осетии с Днем Победы военнослужащих поздравила глава фонда раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий Мадина Плиева.

Приказом министра обороны Владимира Ануа Мадина Плиева, а также воины-добровольцы из Республики Южная Осетия были награждены ведомственными медалями Министерства обороны Абхазии.

Медалью «За боевое содружество» награжден врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Ведомственными медалями также награжден и ряд военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

В завершении торжественного собрания, в честь Дня Победы, состоялся обмен памятными подарками.