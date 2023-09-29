В АГУ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

В открытии памятника приняли участие дети погибших сотрудников АГУ Заканбея Амаршан, Даура Зантария, Адгура Инал-ипа, Маврика Начкебия и внук Владимира Анцупова.

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ . В Абхазском государственном университете прошла торжественная церемония открытия памятника сотрудникам и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику.

В мероприятии участвовали ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, российский политический и государственный деятель, Почетный доктор АГУ Сергей Бабурин, спикер Парламента РА Лаша Ашуба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, члены правительства, глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, дети и матери погибших, ветераны войны, преподаватели и студенты.

Автор памятника – скульптор Тимур Кайтан. Памятник отлит в городе Ростове. Работа проводилась под руководством художника Нугзара Логуа.

На бронзовой книге памяти высечены имена и фамилии 96 воинов, отдавших свои жизни за Свободу и Независимость Республики Абхазия.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.