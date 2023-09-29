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Абхазия Информ

СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ И СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Новости Пятница, 29 сентября 2023 22:05
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СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ И СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сухумское городское Собрание и Собрание представителей г. Владикавказ подписали соглашение об установлении дружеских отношений.

Соглашение подписали председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия и глава муниципального образования г. Владикавказа – председатель Собрания представителей г. Владикавказа Александр Пациорин.

Александр Пациорин и его помощник Сослан Техов приехали в Сухум для участия в праздновании 30-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

В Сухум также прибыли делегации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга во главе с депутатом, членом постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Владимиром Носовым и Московской городской Думы во главе с заместителем председателя Думы, председателем комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, руководителем фракции партии “Единая Россия” Степаном Орловым.

Приветствуя гостей, Дмитрий Осия сказал: «Благодарю за то, что вы прибыли разделить с нами радость Победы в Отечественной войне народа Абхазии. С Законодательным Собранием Санкт-Петербурга наше Собрание сотрудничает с 2016 года. С Московской городской Думой прорабатываем такой документ, есть взаимопонимание и, определив площадку, в Москве или в Сухуме, подпишем его. А сегодня с Александром Пациориным подписываем Соглашение между Сухумским городским Собранием и муниципальным образованием – Собранием представителей г. Владикавказ. Безусловно, оно послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений, установлению и развитию связей между органами местного самоуправления наших республик».

«Это соглашение основано на давних отношениях, которые будут развиваться. Рад, что мы здесь, в Сухуме, что есть возможность от всей души поздравить жителей столицы и всей республики с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Осетины и Абхазы всегда рядом, всегда готовы поддержать друг друга. Уверен, у нас большие перспективы для ещё большего сближения, для развития сотрудничества в научно-технической, образовательной, культурной, социальной, гуманитарной и экономической областях для расширения деловых и дружеских контактов», – отметил Александр Пациорин.

После подписания документа состоялся обмен памятными подарками.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 29 сентября 2023 22:08

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