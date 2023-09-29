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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫВАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Пятница, 29 сентября 2023 22:03
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В АБХАЗИЮ ПРИБЫВАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию прибыла делегация Республики Башкортостан во главе с руководителем республики Радием Хабировым.

На абхазо-российской государственной границе делегацию встретили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр культуры Даур Кове.

В составе делегации премьер-министр правительства Андрей Назаров и представитель министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Олег Назаров.

Для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости прибыл глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

На абхазо-российской государственной границе северо-осетинскую делегацию встретил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

В составе делегации Северной Осетии – первый заместитель председателя Парламента Мурат Тхостов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 29 сентября 2023 22:05

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