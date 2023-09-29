В АБХАЗИЮ ПРИБЫВАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Абхазию прибыла делегация Республики Башкортостан во главе с руководителем республики Радием Хабировым.
На абхазо-российской государственной границе делегацию встретили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр культуры Даур Кове.
В составе делегации премьер-министр правительства Андрей Назаров и представитель министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Олег Назаров.
Для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости прибыл глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
На абхазо-российской государственной границе северо-осетинскую делегацию встретил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
В составе делегации Северной Осетии – первый заместитель председателя Парламента Мурат Тхостов.