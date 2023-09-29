ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба принял парламентскую делегацию Республики Южная Осетия.
В состав делегации, прибывшей на празднование Дня Победы и Независимости Абхазии, входят председатель комитета Парламента РЮО по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров и заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по обороне и безопасности Роберт Остаев.
Открывая встречу, Лаша Ашуба приветствовал гостей от имени Парламента и поблагодарил за то, что югоосетинские братья приехали поддержать народ Абхазии в большой и самый значимый праздник в новейшей истории Абхазского государства. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии дружественных связей Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Югоосетинские гости поздравили с наступающим праздником своих абхазских коллег и передали спикеру поздравительный адрес от имени председателя Парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
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